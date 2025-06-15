Marabinos visitaron los cementerios de la ciudad en el Día del Padre

Desde tempranas horas de la mañana de este domingo 15 de junio, cientos de personas visitaron los cementerios municipales y privados de la ciudad para rendirle tributo a los hombres que en vida fueron padres y que ya dejaron de existir en este plano terrenal, pero que dejaron huella con su legado familiar.

El Cuadrado, ubicado en el centro de la ciudad, Corazón de Jesús en La Limpia, Jardines de La Chinita (vía a Perijá), El Edén y San Sebastián ambos ubicados en la vía hacia La Concepción, fueron los lugares que más afluencia de citadinos recibieron durante este Día de los Padres.

Con flores en las manos, sillas, sombrillas, bolsas plásticas, rastrillos y palas, cientos de marabinos fueron a visitar a sus padres fallecidos y a pasar un día en familia, limpiando y arreglando las tumbas que con el tiempo se llenan de maleza y de la basura que arrastra el viento.

En casi todos los cementerios imperaba la presencia de la mujer (solas y acompañadas por sus hijos), tomando en cuenta que los buenos padres comparten un vinculo muy cercano con sus hijas, en algunos casos, más estrecho del que ellas tienen con sus propias madres.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores