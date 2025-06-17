Maracaibo arde al atardecer: El calor no da tregua ni con el sol a punto de esconderse

Cuando el reloj marcaba las 5:00 p. m. y el cielo comenzaba a teñirse de tonos crepusculares, en Maracaibo el ambiente seguía sintiéndose como pleno mediodía. Con una temperatura de 30 °C y una sensación térmica de 34 °C, la ciudad sigue viviendo una tarde sofocante, típica de su clima tropical pero cada vez más persistente.

Según los reportes meteorológicos, la humedad alcanzó el 54 %, con vientos suaves del norte a 13 km/h. El cielo se mantuvo mayormente despejado y la visibilidad superó los 35 km, mientras el índice UV se mantuvo en nivel moderado. A pesar de la cercanía del anochecer, el calor se aferra al asfalto y a los cuerpos, haciendo que la jornada parezca no terminar nunca.

Este fenómeno no es nuevo para los marabinos, pero sí refleja una tendencia que se ha vuelto más notoria: tardes que no refrescan y noches que apenas dan respiro. Y justo cuando el calendario anuncia el cambio de estación, el termómetro parece ignorarlo.

El próximo 21 de junio a las 4:42 a. m. (hora local) comienza oficialmente el verano astronómico en el hemisferio norte, con el solsticio que marca el día más largo del año. Sin embargo, en Maracaibo, el calor ya se adelantó a la estación.

Mientras tanto, la ciudad sigue su curso, entre abanicos, aires acondicionados y la esperanza de una brisa que, por ahora, no llega.

