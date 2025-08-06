El alcalde electo de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció que se han recolectando un promedio de 15 mil toneladas de basura, desde que se inició el operativo como parte de un plan de emergencia para limpiar la ciudad.

El ayuntamiento busca eliminar los focos de contaminación y recuperar espacios públicos críticos, para lo que se están utilizando 52 unidades compactadoras para atender zonas residenciales y puntos críticos donde antes no había recolección de basura.

Además, se están involucrando empresas mixtas, estatales y privadas para llevar a cabo esta labor. El objetivo es evitar que los ciudadanos sigan depositando desechos en las avenidas y recuperar la limpieza de la ciudad.

El plan de emergencia también incluye la recuperación del relleno sanitario, el asfaltado de calles, la instalación de semáforos inteligentes y la dotación de equipos a los cuerpos de seguridad.

Di Martino enfatizó que este es solo el comienzo de un plan más amplio para modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El alcalde informó que se han recolectado 15 mil toneladas de basura en varios puntos críticos de la ciudad, con las unidades enviadas por el Gobierno nacional y las cuadrillas de trabajadores del barrido manual.

Aún falta por atender los playones de desperdicios que existen en distintos puntos de la capital, pero se puede decir que se siente que la alcaldía a través del IMAU está trabajando en recuperar una imagen más limpia y cuidada.

Se ve el empeño en mejorar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, incluyendo la distribución de contenedores, la participación de brigadas de limpieza y la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales.

Noticia al Día/ Fotos: cortesía/ Will Marval