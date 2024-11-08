Maracaibo despertó con un clima lluvioso este viernes 8-Nov

Desde las 12 de la madrugada de este viernes 8 de noviembre, cae sobre Maracaibo una ligera lluvia que refresca la ciudad, tal como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó que se estimaba en las próximas horas extensos mantos nubosos y áreas despejadas se alternan, generando precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

Las zonas afectadas son las regiones de Nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, norte de Anzoátegui, Guárico, Apure, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.

