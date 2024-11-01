Maracaibo despierta con un clima fresco y nublado

Los habitantes de la Tierra del Sol Amada amanecieron este viernes 1 de noviembre con un clima agradable y poco habitual. En lugar de los cálidos y soleados días a los que estamos acostumbrados, la mañana se presenta fresca y nublada, generando una sensación placentera entre los marabinos.

Las bajas temperaturas y la nubosidad han creado un ambiente propicio para realizar actividades al aire libre o llegar frescos y relajados al trabajo.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), dos ondas tropicales activas están influyendo en las condiciones climáticas del país. La número 50 se encuentra al noreste de Venezuela y la número 51 en el Océano Atlántico Central Tropical.

Estas ondas tropicales están generando nubosidad y precipitaciones en zonas del norte de Aragua y Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Andes y Zulia.

