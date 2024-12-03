Maracaibo en imágenes: Un diálogo sobre "35 Tomas Una Ciudad" con Kervin Bracho

La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo invita a todos los amantes del arte a participar en el conversatorio “Hablemos de 35 Tomas Una Ciudad”, un evento que promete ser un espacio de reflexión y diálogo en torno a la exposición fotográfica inaugurada el pasado 7 de noviembre.

El reconocido curador Kervin Bracho estará a cargo de guiar este encuentro, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre a las 9:30 a.m. en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón. Durante el conversatorio, se explorará en profundidad la visión artística detrás de las 35 fotografías que conforman la exposición, las cuales capturan la esencia y la diversidad de Maracaibo.

Esta actividad representa una oportunidad única para conocer más sobre el trabajo de los fotógrafos que participaron en la exposición y para apreciar la riqueza del patrimonio visual de nuestra ciudad.

Noticia al Día / Alcaldía de Maracaibo