Maracaibo en modo ‘horno’

A 33 grados se registra la temperatura en Maracaibo, a las 12:40 del mediodía de este lunes, 12 de mayo de 2025. Pero la sensación térmica no perdona: alcanza los 41 grados, gracias a la humedad que no baja del 60 % y la brisa que brilla por su ausencia.

El calor está que pela, y no hay quien aguante. "Es impresionante el clima afuera", soltó sofocado un señor mayor cuando entró a esta sala de redacción, con la camisa pegada al cuerpo del sudor y buscando aire como si acabara de correr la maratón del sol.

En el centro de la ciudad, la gente anda con sombrillas, pañuelos en la cara, y una botella de agua en la mano como si fuera el tesoro más preciado. Algunos prefieren meterse debajo de los techitos de los negocios, mientras otros siguen su rumbo sudando a chorros.

Eso sí, lo que no falta es el guarapo de panela con limón, bien frío y servido en vasito plástico, como manda la tradición. También se ve mucho refresco, agua mineral y hasta hielo a palo seco. Los vendedores dicen que las bebidas vuelan.

"Maracaibo arde", dijo riéndose una señora que vendía jugos naturales frente a la plaza Baralt. “Aquí lo único que se mueve más rápido que el sol es la sed”, agregó.

Así es Maracaibo: caliente, sudado, pero con humor. Porque aquí, el calor no se sufre… se sobrevive.

