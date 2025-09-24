Maracaibo recibirá al grupo Texere con el concierto “Sangueo para el regreso”

El próximo jueves 2 de octubre, a las 5:00 p.m., el Auditorio Gastón Parra Luzardo de la subsede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo será el punto de encuentro para los amantes de la Nueva Canción latinoamericana, con el concierto “Sangueo para el regreso” del grupo Texere.

La agrupación, encabezada por Yolanda y Lola Delgado, ofrecerá un recorrido musical por casi cuatro décadas de creación artística con acento zuliano y venezolano, evocando un cancionero profundamente arraigado en la memoria colectiva de la ciudad.

El ensamble estará acompañado por los músicos Angelmy Zerpa (flauta), Edgar Hernández (guitarra), Miguel Hernández (percusión) y Oscar Velázquez (bajo), quienes darán vida a un repertorio que entrelaza sonoridades y poesía popular, en homenaje a los juglares y creadores que han marcado la historia de la canción comprometida en Venezuela y América Latina.

El concierto incluirá piezas nacidas en espacios universitarios y escenarios solidarios, reflejando el legado cultural de Texere en medios regionales, nacionales e internacionales.

La entrada es libre y gratuita. La invitación está abierta a toda la comunidad para celebrar este reencuentro musical que honra el tejido cultural del pueblo zuliano.

Noticia al Día / Nota de prensa