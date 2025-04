Maracaibo se prepara para conmemorar a San Benito de Palermo este 27-Dic

La Parroquia San Benito de Palermo ha organizado una serie de actividades religiosas para conmemorar a San Benito de Palermo, en Maracaibo.

Este viernes 27 de diciembre, se llevarán a cabo varias eucaristías en el sector Valle Frío, ubicada en la Avenida 3A con calle Falcón 85.

La primera misa, a las 8:00 am, será en memoria de los devotos y amigos de San Benito que ya no están con nosotros. A las 10:00 am, se celebrará una misa especial para los niños que recibirán su Primera Comunión, un momento muy significativo para ellos y sus familias.

El punto culminante de la jornada será la Eucaristía Solemne a las 6:00 pm, organizada por la Pastoral de Multitudes. Esta misa estará dedicada a honrar a San Benito de Palermo y a pedir por sus bendiciones.

Estas festividades son una ocasión para fortalecer la fe y la unión de la comunidad. Además de las misas, se espera que se realicen diversas actividades, como procesiones, cantos y oraciones, las cuales contribuirán a crear un ambiente de alegría y fervor religioso

Foto: Henrry Semprum

Noticia al Día / Parroquia San Benito de Palermo