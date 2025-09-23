Martes 23 de septiembre de 2025
Zulia

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Una vez más la Fundación Amigos para la Mujer con Cáncer de Mama (Famac) ofrecerá una nueva edición que marca la vigésima quinta marcha por la vida

Por Daniel García

Maracaibo se vestirá de rosa
La Fundación Amigos para la Mujer con Cáncer de Mama (Famac) ofreció este martes 23 de septiembre una rueda de prensa para presentar la vigésima quinta edición de la Caminata por la Vida, evento emblemático en la lucha contra el cáncer de mama.

Durante el encuentro con medios regionales, la directiva de la Fundación, presidida por Betty Fajardo, ofrecieron detalles sobre el evento anual que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que además coincide con la canonización de José Gregorio Hernández, el médico del pueblo.

Bajo el lema “Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama”, la actividad rendirá homenaje a los profesionales de la salud, quienes serán el rostro de esta vigésima quinta edición. El evento contempla un recorrido de 10 kilómetros que partirá desde la Vereda del Lago y retornará al mismo punto, como símbolo de unión, esperanza y compromiso con quienes enfrentan esta enfermedad, considerada la principal causa de cáncer en mujeres del país, según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.

El recorrido contará con diez puntos de hidratación, ambulancias móviles y resguardo policial, con el propósito de garantizar la seguridad, el bienestar y la atención médica inmediata de todos los participantes.

Más de 100 “puntos rosas” estarán distribuidos por toda la ciudad para la adquisición de números que tendrán un valor de cinco dólares. Además, se pondrán a la venta gorras, franelas y diversos souvenirs alusivos a la Caminata por la Vida. Este año, la organización aspira superar la cifra de 8.000 asistentes alcanzada en la edición de 2024, reafirmando el compromiso ciudadano con la lucha contra el cáncer de mama.

“En la edición pasada contamos con más de 8.000 participantes, pero este año aspiramos alcanzar los 10.000”, expresó Mélida Plata. Asimismo, anunció la caminata se realizará también en Orlando, Florida, gracias al respaldo de la comunidad venezolana residente en Estados Unidos, que se suma con entusiasmo a esta causa solidaria.

"Hacemos un llamado para que nos acompañen en este día especial, lleno de alegría y optimismo. Invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales ( @fundacionfamac) para que no se pierdan todos los detalles, ubicación de nuestros puntos rosas y más. ¡Los esperamos!", puntualizó Betty Fajardo, presidenta de Famac.

A lo largo de los años, la Fundación ha registrado un total de 21.882 casos de cáncer de mama. Solo en lo que va de 2025, se han contabilizado 1.334 nuevos diagnósticos, incluyendo el ingreso de 226 pacientes que enfrentan esta enfermedad, no solo en Maracaibo, sino también en diversas ciudades y estados aledaños.

Noticia al Día

Fotos y Video: Wilberth Marval

