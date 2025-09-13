Maracaibo será sede de las XII Jornadas Occidentales de Medicina Interna y XV “Doctora Soledad Guadalupe Briceño Álvarez”

Este jueves 11 de septiembre, en rueda de prensa, se anunció que Maracaibo será la sede de las XII Jornadas Occidentales de Medicina Interna, en homenaje a la doctora Soledad Briceño Álvarez. La información fué ofrecida por la presidenta del comité organizador, doctora Victoria Stepenka y la doctoras Jicyline Nuñez.

La actividad, que cuenta con el respaldo de la industria farmacéutica local, se desarrollará del 24 al 26 de septiembre y estará dedicada al rol fundamental del médico internista dentro del sistema de salud. “Todas las especialidades giran alrededor del médico internista. Por eso conformamos un comité científico con los presidentes de capítulos regionales que nos acompañarán en este magno evento”, expresó Stepenka.

Los capítulos médicos que participarán en las jornadas provienen de los estados Mérida, Trujillo, Lara, Falcón y Zulia, siendo este último el anfitrión y responsable de presidir las exposiciones centrales del encuentro.

La programación comenzará el 24 de septiembre con las pre-jornadas, que incluirán actividades como jornadas de presión arterial y un taller sobre insuficiencia cardíaca aguda, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

La doctora Stepenka destacó que el evento contará con ponencias de alto nivel académico, incluyendo la presencia de un especialista colombiano que dictará un taller sobre insuficiencia cardíaca. También se abordarán temas como la aplicación de inteligencia artificial en medicina interna y el manejo integral de pacientes con cáncer.

Estas jornadas buscan fortalecer el conocimiento médico, promover el intercambio científico y rendir homenaje a profesionales que han contribuido significativamente al desarrollo de la medicina interna en Venezuela.

Por María Garcia

Noticia al Día / Nota de prensa