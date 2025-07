"Maracaibo tiene mucho potencial, pero está huérfana": Jhovanny Mejía

El candidato a la alcaldía de Maracaibo, Jhovanny Mejía, insistió este lunes 21 de julio, en declarar en emergencia sanitaria la ciudad, debido al grave problema de la basura.

"Me preocupa fuertemente el tema de la basura y por eso seguimos insistiendo a las autoridades competentes, específicamente, al Ministerio del Ambiente, que tiene que declarar la emergencia sanitaria. También preocupados por lo ocurrido el sábado en RECIMARA, pero me sorprende más aún, la irresponsabilidad por parte de quienes la dirigen, que es Horacio Marín, a quienes nosotros exhortamos al igual que al Alcalde a que pongan su cargo a la orden, porque Maracaibo no puede tener gente indolente e irresponsable", destacó Mejía, en su visita para Noticia al Día.

Mejía resaltó, que la región tiene a su disposición el relleno sanitario de La Concepción. "La excusa hoy de la Alcaldía para no trasladar los desechos a su punto final es la poca flota de camiones compactadores, pero esto es un tema muy estructural, el cual sería crear esos centro de recolección piloto en cada una de las 18 parroquias de nuestra ciudad para luego crear la campaña de concientización y educar al ciudadano", comentó el candidato a fin de solucionar esta problemática.

Detalló, que en la ciudad hay muchos negocios cerrados y es, a su parecer, el poco incentivo fiscal por parte de la administración "Nosotros como municipalidad, una vez asumamos las riendas, lo primero que nos comprometemos con el sector privado es a generar incentivos fiscales para que ellos puedan equilibrar sus nóminas y sus presupuestos, y así podamos trabajar de la mano. Ya lo regalado sale muy caro y por eso la ciudad se encuentra en la calidad de abandono que hoy está, Maracaibo está huérfana" expresó Mejía para finalizar su propuesta.

