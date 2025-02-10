Marian Romero nos necesita: Diagnosticada con una tumoración benigna en la mama derecha

Marian Romero, una joven de 34 años, se enfrenta a un difícil desafío de salud. Recientemente, le fue diagnosticada una tumoración sólida benigna en la mama derecha, lo que requiere una intervención quirúrgica mayor.

La operación, una mastectomía parcial, es un procedimiento crucial para asegurar la salud y bienestar de Marian. Además de la cirugía, se requiere una biopsia para analizar el tejido extraído y determinar el tratamiento a seguir.

Consciente de los desafíos económicos que implica este tipo de tratamiento, Marian ha iniciado una campaña de recaudación de fondos. La joven apela a la buena voluntad de la comunidad, solicitando cualquier aporte, por pequeño que sea, para ayudar a cubrir los gastos médicos.

Marian ha facilitado diversas opciones para recibir donaciones:

Transferencias bancarias: Banco: Bancrecer Número de cuenta: 0168-0042-24-5101408434 Nombre: Marian Romero Cédula: 19646414

Zelle: Nombre: Leisy Boscan Número: 4076988967

Pago Móvil (Venezuela): Número: 04140663747 Banco: Bancrecer



Noticia al Día