Más de un centenar de pacientes oncológicos recibieron atención especializada durante una jornada médica integral realizada en la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza y en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum). La actividad se enmarca en el Plan Cayapa de la Salud y en la programación del Mes Rosa, orientada a la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer.

Durante la jornada se practicaron tomografías simples, contrastadas y de doble contraste, así como resonancias magnéticas, ecografías mamarias, transvaginales y doppler, además de mamografías y densitometrías óseas.

La subsecretaria de Desarrollo Social del estado Zulia, Karina Guerra, informó que la jornada forma parte de un esquema de atención continua para pacientes con patologías oncológicas, que se mantiene activo en la Unidad de la Mujer del Sahum. “Más de 100 pacientes fueron atendidas este jueves, pero este tipo de estudios se realizan diariamente como parte del plan de atención permanente”, señaló.

Guerra también destacó la operatividad de la Red Oncológica, que permite canalizar solicitudes y mantener contacto directo con los pacientes para agilizar la respuesta médica.

La coordinadora de la Red, Lina Aguilera, detalló que los estudios se realizaron de forma simultánea en distintas áreas del hospital, incluyendo el Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear Dr. Jorge García Tamayo, donde se efectuaron tomografías simples.

Por su parte, la jefa de la División de Ginecología y Obstetricia del Sahum, Stephanie Sánchez, subrayó que el programa de oncología continúa ofreciendo estudios especializados como ecogramas y mamografías, en beneficio de las pacientes que forman parte del registro clínico.

Noticia al Día / Nota de prensa