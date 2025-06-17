Más de 160 familias afectadas por desborde del río Chama en el municipio Colón

Un total de 534 personas, que comprenden 166 familias, se vieron directamente afectadas por el desbordamiento del Río Chama, parroquia Urribarri del municipio Colón, estado Zulia.

El río se desbordó producto de las intensas precipitaciones registradas en el estado Mérida, cuyas aguas desembocan en el Lago de Maracaibo.

Dicha situación provocó inundaciones en los sectores Caño Muerto, Quinta Paraíso, Sinaí Kaipala y Cerro Pelao.

Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, incluyendo personal de Protección Civil y Bomberos, realizaron este lunes 16 de junio una inspección, evaluación y monitoreo en la zona afectada y durante el recorrido, se constató la magnitud del impacto en las comunidades.

Las autoridades continúan monitoreando la situación en respuesta de los afectados.

Noticia al Día con información de El Regional del Zulia