Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Más de 2 mil familias beneficiadas en mega jornada social de la Alcaldía de Maracaibo en Curva de Molina

La iniciativa logró la venta de más de siete toneladas de alimentos, beneficiando directamente a unas 2.000 personas de la comunidad.

Por Arelys Munda

Imagen: Xiomara Solano
La Alcaldía de Maracaibo, realizó una exitosa Megajornada Social Integral en el corazón de la Curva de Molina, Parroquia Raúl Leoni, en una significativa alianza con el sector privado. La iniciativa logró la venta de más de siete toneladas de alimentos, beneficiando directamente a unas 2 mil personas de la comunidad.

La jornada, impulsada por la colaboración entre el gobierno municipal y varias empresas, tuvo como objetivo principal garantizar el acceso a productos de la cesta básica a precios solidarios.

Entre los rubros más destacados que se ofrecieron a la comunidad se encontraban vegetales, pescado, pernil, corvina, queso, huevos y mortadela, leche, harina, arroz, condimentos, pollo y otros artículos indispensables de la cesta básica.

Imagen: Xiomara Solano

Además de la venta de alimentos, los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de servicios gratuitos como: jornadas de vacunación y entrega de medicamentos a través de Farmapatria; un stand del Registro Civil de la Parroquia Raúl Leoni para trámites legales y la Sindicatura del Municipio, ofreciendo asistencia para el papeleo de terrenos ejidos; atención y cuidado para mascotas; así como también servicios de peluquería, barbería, depilación de cejas y exámenes de la vista.

Imagen: Xiomara Solano

Alianzas y proyecciones

Marcos Amaya, director de Comercio Nacional y Exterior de la Alcaldía de Maracaibo, resalto la importancia de la megajornada: "La Alcaldía de Maracaibo ha logrado comercializar este 1 de noviembre un total de 7 toneladas de alimentos con el que se ha logrado beneficiar a 2.000 personas en la parroquia Raúl Leoni".

Imagen: Xiomara Solano

Entre las empresas privadas participantes asistieron Exequiales de Occidente, Kiri, San Simón, Fiorella y Lácteos Cerro Blanco, demostrando un compromiso activo con el bienestar social de la ciudad.

Imagen: Xiomara Solano

Amaya también anunció que la Alcaldía está trabajando en la implementación del Plan Bodega Municipal, un proyecto clave que consiste en la entrega de créditos a productores y bodegueros de la región, buscando fortalecer el sistema de distribución de alimentos a nivel local.

Imagen: Xiomara Solano
Imagen: Xiomara Solano

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Imágenes: Xiomara Solano

Temas:

