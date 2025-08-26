Más de 200 pacientes oncológicas reciben atención especializada en jornada del Plan Cayapa de la Salud

En la Unidad de Atención a la Mujer de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, se llevó a cabo una jornada médica en la que más de 200 mujeres con patologías oncológicas fueron atendidas mediante el Plan Cayapa de la Salud, impulsado por la Gobernación Bolivariana del estado Zulia.

La actividad forma parte del fortalecimiento de la Ruta Oncológica en la región, bajo la gestión del gobernador Luis Caldera y con el respaldo del presidente Nicolás Maduro. La jornada fue supervisada por la primera dama del estado, Roselyn López de Caldera, quien estuvo acompañada por la jefa de la maternidad, Estefany Sánchez, y la presidenta de la Fundación Centro Oncológico del Zulia Dr. Humberto Fernández Morán.

López de Caldera informó que un total de 210 pacientes comenzaron a recibir atención especializada en todas las fases de sus patologías, incluyendo estudios clínicos, imágenes diagnósticas y entrega de tratamientos de alto costo a través de la Farmacia de Alto Costo, actualmente en proceso de rehabilitación por parte del Ejecutivo regional.

La jornada se suma a una actividad previa realizada hace menos de diez días en el Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear Dr. Jorge García Tamayo, ubicado en el Hospital Universitario de Maracaibo, donde también se realizaron estudios especiales para pacientes oncológicos.

Por su parte, la doctora Estefany Sánchez destacó que esta acción permite brindar atención integral y humanitaria a las pacientes, mediante exámenes de laboratorio, ecografías, mamografías, densitometrías óseas, citologías y otros estudios médicos.

La presidenta de la Fundación Oncológico, Dra. Humberto Fernández Morán, explicó que los estudios realizados abarcan tres niveles: diagnósticos, para identificar la enfermedad y su etapa; de control, para evaluar la respuesta al tratamiento; y de seguimiento, con el fin de monitorear la evolución de cada paciente tras recibir atención médica.

