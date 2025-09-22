Más de 3.500 personas marcharon por la paz y la fe en Maracaibo

Maracaibo fue escenario de una multitudinaria concentración en el marco del Día Mundial de la Paz, organizada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través de la Dirección de Cultos y Religiones. El evento reunió a más de 3.500 personas de más de 25 congregaciones cristianas, quienes alzaron su voz con un mensaje de fe, unidad y convivencia pacífica.

La caminata se realizó en el parque Vereda del Lago, donde los asistentes recorrieron alrededor de 2 kilómetros como una ofrenda simbólica por la paz, la soberanía y la unión de los venezolanos. “Queremos que este mensaje se conmemore no solo hoy, sino todos los días posibles, por la paz de Venezuela, nuestra soberanía e independencia”, expresó Luisber Gómez, director de Cultos y Religiones de la Alcaldía.

Un ensayo para octubre, mes de bendiciones

Gómez destacó que la procesión sirvió como antesala a una serie de actividades que se desarrollarán en octubre con motivo del Día de la Biblia. Entre ellas se incluyen:

Lectura Bíblica en la Plaza de la República (5 al 10 de octubre).

Ayuno por Venezuela (12 de octubre).

Evangelización masiva en Maracaibo (15 al 20 de octubre).

Inauguración de la Plaza de la Biblia, el 31 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Biblia.

Voces de fe y esperanza

Durante la actividad, líderes religiosos resaltaron la importancia de la paz desde la fe. “Hablar de paz es hablar de Jesús. La alegría es uno de los frutos de esa paz, porque una persona sin alegría no puede expresarla”, señaló Luis Fernando Rudas, pastor del Centro Evangelístico IT y miembro del movimiento Guerreros de Cristo.

Por su parte, Elsa de Villa, de 68 años y miembro de la congregación Rey de Reyes, calificó el encuentro como “hermoso” y expresó que en sus oraciones siempre pide a Dios por la paz y la felicidad de Venezuela: “Que no haya guerra ni contienda, que prevalezcan la libertad y la paz ante cualquier situación”.

Noticia al Día / Nota de prensa