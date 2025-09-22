Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Más de 3.500 personas marcharon por la paz y la fe en Maracaibo

El evento reunió a más de 3.500 personas de más de 25 congregaciones cristianas, quienes alzaron su voz con un mensaje de fe, unidad y convivencia pacífica

Por Andrea Guerrero

Más de 3.500 personas marcharon por la paz y la fe en Maracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Maracaibo fue escenario de una multitudinaria concentración en el marco del Día Mundial de la Paz, organizada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través de la Dirección de Cultos y Religiones. El evento reunió a más de 3.500 personas de más de 25 congregaciones cristianas, quienes alzaron su voz con un mensaje de fe, unidad y convivencia pacífica.

La caminata se realizó en el parque Vereda del Lago, donde los asistentes recorrieron alrededor de 2 kilómetros como una ofrenda simbólica por la paz, la soberanía y la unión de los venezolanos. “Queremos que este mensaje se conmemore no solo hoy, sino todos los días posibles, por la paz de Venezuela, nuestra soberanía e independencia”, expresó Luisber Gómez, director de Cultos y Religiones de la Alcaldía.

Un ensayo para octubre, mes de bendiciones

Gómez destacó que la procesión sirvió como antesala a una serie de actividades que se desarrollarán en octubre con motivo del Día de la Biblia. Entre ellas se incluyen:

  • Lectura Bíblica en la Plaza de la República (5 al 10 de octubre).
  • Ayuno por Venezuela (12 de octubre).
  • Evangelización masiva en Maracaibo (15 al 20 de octubre).
  • Inauguración de la Plaza de la Biblia, el 31 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Biblia.

Voces de fe y esperanza

Durante la actividad, líderes religiosos resaltaron la importancia de la paz desde la fe. “Hablar de paz es hablar de Jesús. La alegría es uno de los frutos de esa paz, porque una persona sin alegría no puede expresarla”, señaló Luis Fernando Rudas, pastor del Centro Evangelístico IT y miembro del movimiento Guerreros de Cristo.

Por su parte, Elsa de Villa, de 68 años y miembro de la congregación Rey de Reyes, calificó el encuentro como “hermoso” y expresó que en sus oraciones siempre pide a Dios por la paz y la felicidad de Venezuela: “Que no haya guerra ni contienda, que prevalezcan la libertad y la paz ante cualquier situación”.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase gran final del Torneo de Corpelec

Polisur sella su pase gran final del Torneo de Corpelec

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Noticias Relacionadas

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este lunes 22 de septiembre de…
Política

Venezuela rechaza informe de la ONU sobre derechos humanos

El vocero oficial indicó que el informe se basa en fuentes no verificadas, testimonios dudosos y estadísticas sin rigor metodológico, lo que, a su juicio, compromete su validez
Al Dia

Jacob Young protagoniza una de las mejores jugadas de la temporada en Grandes Ligas

El jardinero central de los Nacionales se lució a la defensiva en la jornada dominical de Grandes Ligas
Al Dia

Unidos por la salud de la señora Trina

La señora enfrenta el cáncer de cuello uterino, donde familiares han iniciado una campaña de recaudación de fondos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025