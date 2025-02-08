Más de 300 marabinas beneficiadas con jornada de atención integral a través de la Gran Misión Venezuela Mujer

La Gran Misión Venezuela Mujer (Gmvm) llevó a cabo una exitosa jornada de atención integral en el Comando de de Zona 11 (Core 3), ubicado en la parroquia Idelfonso Vásquez de la capital zuliana, beneficiando a 314 marabinas de todas las edades.

Foto: Cortesía

Con esta iniciativa el Ejecutivo busca brindar acceso a servicios de salud de calidad y gratuitos a las mujeres en todo el país.

Naibelis Finol, coordinadora de la Gmvm en la entidad, informó que durante la jornada se realizaron un total de mil 011 atenciones en diversas áreas, incluyendo medicina general, medicina interna, pediatría, psicología, ginecología, obstetricia, odontología, inmunización y laboratorio.

Además, se ofrecieron servicios de citologías, ecografías y despistajes, así como la dispensación de 18 mil 868 unidades de medicamentos.

La jornada contó con la participación de personal médico de Barrio Adentro y las beneficiarias agradecieron esta iniciativa, que les permite acceder a servicios de salud esenciales y sin ningún costo.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Imsasur beneficia a pacientes con consultas y tratamiento gratuitos para ETS y VIH

Noticia al Día/Con información de Prensa Autoridad Única de Salud