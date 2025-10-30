Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Más de 394 mil toneladas de desechos sólidos se han retirado del Lago de Maracaibo

Se han extraído un total de 394.798,42 toneladas de desechos, entre otras importantes acciones que impactan la preservación de los ecosistemas del reservorio de agua dulce.

Por Ernestina García

Más de 394 mil toneladas de desechos sólidos se han retirado del Lago de Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A través del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), avanzan las operaciones del Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, pues se han extraído, de sus aguas y zonas aledañas, un total de 394.798,42 toneladas de desechos, entre otras importantes acciones que impactan la preservación de los ecosistemas del reservorio de agua dulce.

La participación comunitaria ha sido clave en el proceso, con más de 220 personas juramentadas como brigadistas contra el cambio climático y 3.011 comprometidas como Defensores del Lago de Maracaibo. Asimismo, se han realizado 184 jornadas de monitoreo integral ambiental en el Lago, junto con 36 actividades de monitoreo de germinación de mangles, una de las especies clave para su preservación.

Además, se han llevado a cabo 31.472 jornadas de sensibilización y formación, con un total de 214 actividades de reforestación, 8.019 de saneamiento ambiental, y más de 1.700 eventos de sensibilización en cada casa y 65 de formación, todas orientadas a concienciar a la población sobre la importancia de la conservación ambiental.

Como medidas a nivel de fiscalización, se han hecho 257 inspecciones, lo que permite una mejor supervisión de las actividades en la cuenca del Lago.

La reforestación ha sido otro pilar fundamental de la gestión, con un total de 33.116 árboles establecidos, 103.543 avíos elaborados y más de 116.500 semillas clasificadas.

En el marco de la campaña "Un estudiante, un árbol", se entregaron 156.307 kits a estudiantes de las regiones cercanas al Lago de Maracaibo. Igualmente, se plantaron 3 mil mangles, para contribuir con la regeneración de uno de los ecosistemas más importantes para la biodiversidad local.

Noticia al Día/Gerencia de Gestión Comunicacional del ICLAM

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"TRANSFERENCIAS": La obra de la venezolana Rossi Aguilar que rescata el legado y la memoria de los afectados por la DANA

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Raúl González, de

Raúl González, de "Despierta América" busca el amor y la paz tras sincera revelación

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

Dudamel se despide del Deportivo Pereira en medio de crisis institucional

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Legisladora hace que su asesor le corte las uñas en Perú

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

Cómo enamorar a una maracucha según

Cómo enamorar a una maracucha según "El Pollo Brito" luego de fallar un primer intento al hacer una caraqueñada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Inicia instalación de dos mil luminarias en vías zulianas

Estas acciones también responden a las prioridades del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, que, con una participación más activa de las organizaciones del Poder Popular, está orientado a garantizar atención inmediata a las solicitudes comunitarias, con el propósito de fortalecer la operatividad de servicios públicos esenciales como la electricidad
Al Dia

El refugio La Posadita rescata a la perrita “Sofía” de Cañada Honda: Piden ayuda para su recuperación

Sofía se encuentra bajo el cuidado del refugio, pero su camino hacia la recuperación total es largo y requiere ayuda inmediata.
Al Dia

¡Ayuda a encontrar a Mailo!

¡Si tienes alguna información o lo has visto, por favor, comunícate de inmediato! Teléfono de contacto: 04146541679.
Al Dia

Capturan en San Francisco a delincuente solicitado en Chile por ser pieza clave del GEDO "El Enjambre"

Al detener el vehículo en la calle 177 con avenida 48H del barrio Carabobo, la mujer y el copiloto intentaron huir a pie, siendo finalmente restringidos en un local comercial. Durante el incidente, los detenidos adoptaron una actitud hostil, agrediendo a los funcionarios

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025