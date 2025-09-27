Más de 500 familias atendidas en jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo

Más de 500 familias de las 18 parroquias del municipio han recibido ayudas sociales en las dos jornadas efectuadas por la Alcaldía de Maracaibo, las cuales han sido entregadas por la Dra. Ana Clara de Di Martino, directora general de Desarrollo Social.

En esta oportunidad la directora de Desarrollo Social realizó la actividad en la cancha “Los Reyes Magos” ubicada en la avenida Milagro Norte de la parroquia Coquivacoa, allí entregó: andaderas, sillas de ruedas, bastones, tanques de agua potable, canastillas, muletas y láminas de zinc, en respuesta a las solicitudes hechas al alcalde Giancarlo Di Martino.

La Dra. Ana Clara Barboza de Di Martino, primera dama del municipio destacó que se está haciendo justicia social y afirmó “para nosotros es importante porque tiene que ver con la sensibilidad humana, con la atención social y con dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo”

Expresó: “Estas jornadas forman parte de un plan integral de atención a las comunidades más necesitadas de nuestro municipio, reafirmando desde la Alcaldía de Maracaibo existe el compromiso social con cada una de las familias marabinas”.

Foto: Cortesía

Empresas privadas con responsabilidad social

Barboza de Di Martino se refirió al valioso acompañamiento de las empresas privadas: “Gracias al esfuerzo y compromiso social de cada una de estas empresas fue posible la entrega de más de 100 ayudas en esta jornada. Esto no es un acto aislado, sino parte de la labor diaria que hacemos desde la gerencia de Desarrollo Social”.

Foto: Cortesía

En este sentido, es importante resaltar el trabajo que se ha venido realizando en conjunto con las empresas privadas: Ingeniería y Proyectos M&M, Mediplus, Papeleria Steva “El Tránsito”, Eventos Integrados C.A y Agencia de Viajes Mastertrip C.A, Turislago, Vigilame, Delcos Venezuela, Inversiones Greco, Grupo Corporativo Hurva, Group Arrieri, quienes aportan recursos como parte de su porcentaje de responsabilidad social empresarial.

Atención integral

Asimismo, para garantizar el bienestar de nuestros marabinos y marabinas, se realizaron consultas médicas gratuitas en el área de medicina general e interna y cardiovasculares. Además, se llevaron a cabo trámites legales como autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes e inscripción de nacimientos de registros extemporáneos.

Foto: Cortesía

La jornada también contó con atención médica veterinario gratuito para las mascotas, donde se incluyó vacunación antirrábica y desparasitación.

Se dispuso además de la venta de combos escolares accesibles para los padres y madres de familias en este inicio de año escolar 2025-2026.

Por último informó que “las jornadas se realizaran en las 18 parroquias del municipio Maracaibo, con la finalidad de atender de manera directa y oportuna a las comunidades más necesitadas, trabajando de manera articulada con el poder popular, las comunas y el consejo comunal de cada sector, contemplado en el Plan de la Patria y las 7 transformaciones.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa