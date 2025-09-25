Más de 7 mil familias beneficiadas con sustitución de colectores en el oeste de Maracaibo

En una acción conjunta entre la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) y la Gobernación del estado Zulia, se llevó a cabo la sustitución de 100 metros lineales de colectores de aguas servidas de 10 pulgadas en el sector La Pastora, municipio Maracaibo. Esta obra impacta positivamente a más de 7 mil familias de las parroquias Cecilio Acosta, Cacique Mara y Raúl Leoni.

La ejecución del proyecto contó con la participación activa de las comunidades organizadas, reafirmando el compromiso del gobierno regional con la atención directa a las necesidades básicas de la población.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, acompañado del viceministro del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Miguel Perozo, inspeccionó la culminación de los trabajos y destacó que esta intervención forma parte del Plan Rector de Atención de Aguas Servidas Zulia 2025, enmarcado en la segunda transformación del Plan de la Patria: ciudades humanas y servicios.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la urbanización La Rotaria, etapa 5, donde se dio inicio a la sustitución de 150 metros lineales de colectores de 8 pulgadas, beneficiando a otras 300 familias del oeste marabino.

