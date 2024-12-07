Miércoles 24 de septiembre de 2025
Más de 900 toneladas de desechos recolectadas de la C3 en una semana con el Despliegue de Atención Integral Navidad Maracaibo 2024. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Por Christian Coronel

La Chamarreta, Aserradero, La Estación Eléctrica; La Cauchera-Elevado de los Patrulleros y diagonal al antiguo Centro 99 fueron los cinco puntos saneados en un día por la municipalidad.

Como resultado del refuerzo al cronograma de recolección de desechos, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal del Aseo Urbano (IMAU) con su Despliegue de Atención Integral Navidad Maracaibo 2024, recolectó 905 toneladas de desechos en una semana del corredor vial circunvalación número 3.

Solo en un día cinco puntos fueron abordados para sanear este importante corredor vial de la ciudad: La Chamarreta, Aserradero, La Estación Eléctrica; La Cauchera-Elevado de Los Patrulleros y diagonal al antiguo Centro 99.

Se sacaron de allí 470 toneladas de desechos y su intervención se usaron 20 volteos, 55 ambientalistas, 2 gandolas y dos maquinarias. Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, explicó que el objetivo es sanear Circunvalación 3 en ambos sentidos. "Estos trabajos nos tomarán de cuatro a cinco días y al tenerlo completamente listo y saneados colocaremos una frecuencia de recolección diaria en este corredor vial, desde la entrada de la vía hacia el aeropuerto hasta la vía La Concepción”.

Asimismo, detalló que no sólo están trabajando en la Chamarreta, el aserradero, el antiguo Centro 99 y sus adyacencias, sino que también están trabajando en otros puntos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. “Este es un esfuerzo de la municipalidad con el objetivo de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones. Los equipos de limpieza han trabajado incansablemente, utilizando camiones de alta compactación para retirar los residuos y garantizar una eficiente recolección”.

De la misma forma, informó que el pasado sábado 30 y domingo 1 de diciembre fueron intervenidos el sector Cotoperi y el antiguo Centro 99, recolectando 435 toneladas de desechos. Romero destacó que las jornadas de recolección en los corredores viales de la ciudad con los camiones de máxima capacidad son de 24 horas. “Los camiones trabajan sin descanso para atender la mayor demanda de recolección durante la temporada navideña. Estamos priorizando las vías de mayor tránsito para asegurar una ciudad limpia y ordenada”.

Recalcó que este operativo se extenderá hasta el 20 de enero de 2025, garantizando una ciudad impecable durante todo el periodo festivo. “Con esta iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y la ciudad”.

