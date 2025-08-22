Más de mil 200 familias zulianas beneficiadas con instalación de transformadores

En respuesta directa a los reportes canalizados a través de la Línea VenApp, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló 60 transformadores en diversas comunidades del estado Zulia, beneficiando a más de mil 200 familias.

Las labores fueron ejecutadas de manera simultánea por cuadrillas técnicas que se desplegaron en los 21 municipios, garantizando la operatividad del servicio eléctrico y atendiendo de forma personalizada a los usuarios.

Este abordaje territorial se fortalece mediante la participación del Poder Popular en la Línea VenApp, herramienta impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para elevar la eficiencia del Gobierno Nacional.

Noticia al Día/Nota de prensa