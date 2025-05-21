MinAguas activa pozo en zonas indígenas del municipio Machiques en Zulia

El ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas), concretó la activación de un pozo de agua potable en los sectores indígenas La Corrajela y Wayúu 15 de Abril, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, con el fin de mejorar la frecuencia y distribución del servicio a 460 familias de esta zona productora y ganadera.

Esta acción incluyó la instalación de un motor sumergible de 20 HP y bomba de 15 HP para optimizar la operatividad del sistema hídrico en la comunidad. Previamente, a la instalación de los nuevos equipos, la fuerza trabajadora del agua del Zulia realizó labores de mantenimiento exhaustivo en el pozo, incluyendo la inyección continua de aire para su limpieza total.

También en Machiques, sector Socolo I, se entregaron 70 metros de tubería de ocho pulgadas y conexiones para la construcción de una aducción que atiende a 600 familias del sector 19 de Abril, comuna Ricardo Ordoñez.

La habitante del sector, Magaly Ojeda, agradeció al presidente Nicolás Maduro, “por invertir y ofrecer respuestas inmediatas al llamado del pueblo para mejorar el suministro de agua de nuestra comunidad”.

Con estos trabajos, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el bienestar de los venezolanos y demuestra su capacidad para llevar a cabo proyectos que generan un impacto positivo en la vida de las personas.

Noticia al Día/Nota de prensa