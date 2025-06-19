Ministerio Público realizó jornada social en la Plaza Bolívar de Maracaibo

En el marco del ciclo de jornadas sociales que el Ministerio Público viene desplegando en todos los estados del país, este jueves 19 de junio un equipo multidisciplinario de este organismo realizó una actividad de atención especial en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Maracaibo, donde fueron atendidas decenas de personas con diferentes requerimientos legales y adultos mayores.

Desde las nueve de la mañana, esta jornada denominada el "Ministerio Público va a tu comunidad", ofreció sus servicios de atención a la ciudadanía en casos de familia, protección de niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, delitos comunes, delitos contra la propiedad, asesorías legales en general, seguimientos de casos y asistencia médica especializada a personas de la tercera edad.

Médicos y enfermeros evaluaron a varios adultos mayores y a los que necesitaban su tratamiento, les hicieron entrega de medicamentos. Fiscales con competencia nacional estuvieron presentes en la actividad para atender diferentes solicitudes, aprovechando la oportunidad para ofrecer una charla informativa y educativa sobre los alcances del MP y la importancia de denunciar todo hecho punible.

Este tipo de actividades se vienen desplegando en todo el territorio nacional desde el año pasado por ordenes del Fiscal de la República Tarek William Saab, con el propósito de garantizar los derechos humanos, bridar orientación a la ciudadanía en materia de procedimientos legales, penales y formulación de denuncias, entre otras asesorías para formular denuncias.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores