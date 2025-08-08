Ministro Alex Saab de nuevo visita al Zulia para evaluar la producción regional

Este jueves 7 de agosto el ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, visita de nuevo el estado Zulia, con el propósito de evaluar "la capacidad productividad" de la región.

El ministro estuvo acompañado del gobernador del estado, Luis Caldera, y miembros del ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

Enfatizó que su visita “busca impulsar la sustitución de importaciones y promover exportaciones con valor agregado”.

Saab, reiteró que las autoridades, ratifican el compromiso de fortalecer la economía no petrolera, optimizar la capacidad instalada y avanzar hacia la soberanía productiva.

