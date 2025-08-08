Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Ministro Alex Saab de nuevo visita al Zulia para evaluar la producción regional

Su visita “busca impulsar la sustitución de importaciones y promover exportaciones con valor agregado

Por María Briceño

Ministro Alex Saab de nuevo visita al Zulia para evaluar la producción regional
Foto: RRSS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves 7 de agosto el ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, visita de nuevo el estado Zulia, con el propósito de evaluar "la capacidad productividad" de la región.

El ministro estuvo acompañado del gobernador del estado, Luis Caldera, y miembros del ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.

Enfatizó que su visita “busca impulsar la sustitución de importaciones y promover exportaciones con valor agregado”.

Saab, reiteró que las autoridades, ratifican el compromiso de fortalecer la economía no petrolera, optimizar la capacidad instalada y avanzar hacia la soberanía productiva.

Lee también: Vamos a fortalecer la industria nacional para sustituir importaciones y exportar: Ministro Alex Saab

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

  • Recolección de basura (57%, 1.249 Votos)
  • Asfaltado (25%, 550 Votos)
  • Colocación de luminarias (6%, 137 Votos)
  • Ordenamiento vial (3%, 68 Votos)
  • Reparación de semáforos (2%, 50 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (2%, 37 Votos)
  • Ornato público (2%, 33 Votos)
  • Recuperación de canchas deportivas (1%, 32 Votos)
  • Limpieza de plazas (1%, 18 Votos)

Votantes totales: 2.174

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inicia acto de juramentación del alcalde Gian Carlo Dimartino

Inicia acto de juramentación del alcalde Gian Carlo Dimartino

Saime activó certificación de datos en su portal web

Saime activó certificación de datos en su portal web

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Noticias Relacionadas

Zulia

En Maracaibo hay un solazo apocalíptico

El calor aterra a los ciudadanos que sienten pavor de salir a las calles, comentan los ciudadanos que tienen miedo a la salir a hacer sus diligencias.
Zulia

En Maracaibo hay un solazo apocalíptico

El calor aterra a los ciudadanos que sienten pavor de salir a las calles, comentan los ciudadanos que tienen miedo a la salir a hacer sus diligencias.
Zulia

Instalación de transformadores beneficia a 160 familias de cinco parroquias zulianas

La ubicación de estos equipos forma parte del Plan Nacional de Instalación de Transformadores, impulsado por el Gobierno Nacional

Zulia

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

El recién electo alcalde Gian Carlo Di Martino, bajo el convenio de la Alcaldía de Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025