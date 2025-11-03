Ministro Márquez inspeccionó subestación Cuatricentenario en Zulia

El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó este domingo, de noviembre la subestación Cuatricentenario, con el objetivo de verificar la operatividad y el óptimo funcionamiento de las instalaciones en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

En compañía del presidente de CORPOELEC, José Luis Betancourt, y trabajadores de la estatal eléctrica, el también Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios supervisó las labores de mantenimiento correctivo y preventivo que se efectúan para la prestación del servicio en beneficio de casi tres millones de habitantes de la Costa Occidental del Lago.

Más temprano, Márquez supervisó las labores que realiza la Estatal eléctrica en instalaciones del estado Portuguesa.

El pase de revista forma parte del Plan Nacional de Inspecciones y Mantenimiento Integral al Sistema Eléctrico Nacional.

