Ministro Ricardo Molina encabezó reunión de trabajo con el bloque ecosocialista del Zulia en el marco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela

En el marco de su gira por el estado Zulia y en cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ing. Ricardo Molina, visitó la sede del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), presidido por el G/D Edgar Jiménez Hernández, donde encabezó una reunión de trabajo con el Equipo de Gestión Ecosocialista de la región. El objetivo del encuentro fue debatir los vértices de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela.

Foto: Cortesía

Desde el auditorio "Dr. Heber Villalobos" del ICLAM, el titular de la cartera ecosocialista destacó el importante trabajo que se viene realizando en el Zulia para la conformación de los Comités Ecosocialistas, que hasta la fecha suman 310. Asimismo, hizo un llamado a continuar los esfuerzos hasta alcanzar la meta de 576 comités activos en toda la región.

Molina también resaltó la disposición del gobernador de la entidad, Luis Caldera, de trabajar de la mano con el Poder Popular, las comunas y el pueblo organizado para cumplir con las metas establecidas dentro de los siete vértices de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela. Entre estas metas destacan: la recolección de 10 millones de semillas, la construcción de nuevos viveros que permitan alcanzar la meta de 840 mil árboles sembrados en 2026, y, en materia de desechos sólidos, el desarrollo de un círculo virtuoso basado en la clasificación, reciclaje y aprovechamiento de la basura, lo cual permitirá convertir un problema en una solución viable.

Foto: Cortesía

Igualmente, el ministro hizo un llamado a incorporar al sector privado en esta gran misión, con el fin de crear, de forma conjunta, procesos de manufactura que generen el menor impacto posible sobre la naturaleza.

"Esta es una tarea titánica, pero entre los cuatro niveles de gobierno podemos lograrla. Teniendo como guía el 5to Objetivo Histórico del Plan de la Patria, la Sexta T del Plan de Transformación, y ahora la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, construiremos la patria ecosocialista que nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez, soñó para el bienestar de las generaciones futuras", expresó Molina. Foto: Cortesía

Por su parte, el G/D Edgar Jiménez Hernández, presidente del ICLAM y director de la Unidad Territorial Ecosocialista del Zulia, ratificó el compromiso del bloque ecosocialista de la entidad para alcanzar el vital objetivo de salvar a la Madre Tierra.

“Como siempre, cuenta con este equipo, conformado por hombres y mujeres que han demostrado ser verdaderos batalladores y que seguirán en la lucha incansable por la preservación del ambiente", concluyó Jiménez.

Foto: Cortesía

