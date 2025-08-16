La tarde del sábado 16 de agosto, Miss Zulia 2025, Valeria Di Martino, celebró su 20.º cumpleaños con el equipo de redacción de Noticia al Día.

Llena de emoción, la reina de belleza zuliana, con su característico carisma, compartió regalos y partió una torta con los periodistas. “Agradezco el recibimiento, digno de una reina. Son amables y prometo que trabajaré duro para traer la corona”, expresó Valeria.

Durante la amena conversación, la beldad reveló que trajo un ramo de flores para ofrendarlo a la Virgen de Chiquinquirá en agradecimiento por su triunfo. También mencionó que, aunque habla inglés perfectamente y lo básico de italiano, está reforzando su pasarela y oratoria, ya que las considera sus puntos débiles.

Valeria confirmó que este lunes 18 de agosto viajará a Caracas para iniciar los preparativos para el concurso Miss Venezuela. “Me llevaré una estampita de la Virgen que me regaló mi mejor amiga antes del concurso, ese es mi amuleto”, comentó.

Además, Miss Zulia 2025 reafirmó su compromiso de trabajo social con la fundación Fundavida y respondió con naturalidad a las cinco preguntas rápidas.

Noticia al Día/Fotos y videos Wilberth Marval