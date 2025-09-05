Misterios de Maracaibo: ¿De quién es esta escultura sin brazos y sin cabeza?

Bajo la sombra de un mediano árbol la encuentras frente al templo Sagrado Corazón de Jesús en Bella Vista: Es una estatua de una mujer con un vestido o túnica ajustado al cuerpo que carece de brazos y cabeza. En el pedestal hay lo que parece la placa identificadora, sin embargo, las letras se han desteñido o borrado totalmente de manera que no se puede reconocer a quien representa.

Es uno de los tantos misterios de Maracaibo que, seguramente, los historias y cronistas y personas cercanas al lugar sepan informarnos.

Sobre el tema la IA Geminis nos cuenta: La Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia son tan famosas precisamente por su belleza, su misterio y el hecho de que, a pesar de estar incompletas, se han convertido en símbolos de la belleza clásica y la victoria, respectivamente. Ambas son obras maestras del arte griego y son las principales atracciones del Museo del Louvre en París.

No hay muchas otras esculturas antiguas de mujeres que sean igualmente conocidas y que compartan de manera tan notoria la falta de brazos y cabeza. La mayoría de las obras de arte famosas, como el "David" de Miguel Ángel o la "Piedad", están completas. Por lo tanto, en el contexto de tu pregunta, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia son las respuestas más relevantes y precisas.

JC

Con IA