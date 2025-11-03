El IX Arzobispo de Caracas, último de la Diócesis de Venezuela y oriundo de La Cañada de Urdaneta, avanza hacia los altares, fue amigo y paciente de San José Gregorio Hernández.

La feligresía venezolana, y en especial la del estado Zulia, celebra una noticia trascendental para la fe nacional: se ha iniciado formalmente el proceso de beatificación de Monseñor Felipe Rincón González, el IX Arzobispo de Caracas, quien ya cuenta con el título de Siervo de Dios.

La causa fue iniciada a través de una solicitud de un grupo de laicos y cuenta con el decidido auspicio del Cardenal Baltazar Porras.

Un vínculo histórico

La vida de Monseñor Rincón González, está intrínsecamente ligada a uno de los santos más queridos de Venezuela. Rincón, fue paciente y amigo personal de San José Gregorio Hernández.

Este vínculo se hizo eterno en un día histórico para Caracas. Al momento de la trágica muerte del "Médico de los Pobres" en 1919, Monseñor Felipe Rincón González fue quien presidió el multitudinario funeral. La historia eclesiástica reseña que nunca la Catedral de Caracas estuvo tan concurrida como ese día.

Al terminar la misa, en un gesto de profunda amistad y respeto, Monseñor presidió personalmente el cortejo fúnebre hasta el Cementerio General del Sur, para dar sepultura a su amigo.

Noticia Al Dia / Arelys Munda