El Centro Comercial Montielco (CCM) da inicio al mes del amor y la amistad con una actividad especial para todos sus visitantes. El jueves 6 de febrero, se llevó a cabo una divertida sesión de bailoterapia, una experiencia ideal para compartir en pareja o con un grupo de amigas.

En esta ocasión, el CCM se decoró acorde a la fecha para celebrar el inicio del mes del Amor y la Amistad. La comunidad, clientes y amigos se unieron a la celebración disfrutando de música, ejercicio y mucha diversión. Los participantes también tuvieron la oportunidad de ganar premios y disfrutar de sorpresas.



Además, el evento contó con la presencia de carritos de comida, haciendo de esta una experiencia completa y agradable para todos los asistentes.

El Centro Comercial Montielco agradece a todos los participantes por su entusiasmo y compromiso, y se compromete a seguir organizando actividades que promuevan la unión y el bienestar de la comunidad.

Fotos: Wilberth Marval.

