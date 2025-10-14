Monumento a la Chinita lucirá renovado en la Bajada de la Virgen tras rehabilitación de sus espacios

El próximo 25 de octubre, la Plaza del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, lucirá totalmente renovada en la Bajada de la Virgen, ceremonia que marca el inicio de las Fiestas Patronales en honor a la madre espiritual de los zulianos.

Los trabajos, ejecutados por la Gobernación del Zulia, fueron supervisados la noche de este lunes, 13 de octubre por el gobernador Luis Caldera, quien detalló sobre las labores que se realizan para su rehabilitación, acompañado del secretario de Cultura, Giovanny Villalobos y el presidente del Instituto Regional de Ambiente (IARA) Nordi Merhi.

Foto: Cortesía

“Estamos en la Plaza del Rosario, en el Monumento en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un centro espiritual donde ocurrió la renovación, (…) en esta rehabilitación integral de la plaza, sus siete fuentes, la esfinge de la patrona del Zulia, el ornato, la iluminación, preparándonos para hacer la solemne bajada”, expresó el mandatario regional.

Destaca la rehabilitación del Monumento a la Virgen, una escultura que mira a la Basílica de la Chiquinquirá y que consta de ocho metros de alto y una base de siete metros rodeada de ángeles y querubines. El mismo se encuentra en el lugar donde ocurrió el milagro de la aparición de la Chinita.

Foto: Cortesía

Esta rehabilitación es para los zulianos una obra de importancia, pues este espacio representa la grandeza de la fe mariana ante la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que celebrará el próximo 18 de noviembre los 316 años de renovación milagrosa y los 83 años de la Coronación Canónica.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

