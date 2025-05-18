Municipio Sucre levantó su voz y bandera a favor del candidato Luis Caldera

El pueblo del municipio Sucre, levanto su voz a favor del candidato Luis Caldera, quien realizó un recorrido por la tierra de Juan de Dios Martínez llevando su propuesta de gobierno.

“Van a tener un gobernador que va a venir a los territorios, a los pueblos y sobre todo al Sur del Lago, que a veces es más atendido por Mérida que por el propio estado Zulia. La primera propuesta de gobierno de Luis Caldera, es gobernar con la gente, en los territorios y eso es lo que quiero ratificar”, exclamó ante los sucrenses el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB).

El candidato Caldera, al ganar las elecciones en el Zulia, se comprometió en los primeros 100 días de gobierno a inaugurar la planta de llenado de gas, y entre sus planteamientos resaltó la rehabilitación y modernización del Hospital Juan de Dios Martínez.

Asimismo, garantizó una unidad de diálisis y la activación, el plan oncológico y cardiovascular, para que los habitantes no tengan que viajar para el estado vecino.

Además, acompañó el líder afrodescendiente Arsenio Bermúdez, quien manifestó que con Caldera en la Gobernación se construirá el nuevo Zulia.

“Junto a los hermanos indígenas y a los afrodescendientes vamos a votar, vamos a avanzar en la construcción de la nueva plataforma socialista desde el Sur del Lago, desde le Zulia, para toda Venezuela”, afirmó.

También estuvo presente el candidato nacional a la Asamblea, Francisco Arias Cárdenas, quien en su intervención manifestó que Caldera tiene años luchando por causas nobles de su pueblo y exhortó a los sucrenses a llevar el mensaje de fe y esperanza que el candidato de la Patria trae para el Zulia.

