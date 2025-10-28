Municipios zulianos brillan en entrega de bandas especiales del reinado de la Chinita

Durante la esperada entrega de bandas especiales al reinado de la feria en honor a la Chinita, se reconocieron las cualidades más destacadas de las representantes de diversos municipios zulianos, en una jornada llena de emoción, elegancia y espíritu competitivo.

La banda de Miss Fotogénica fue otorgada a la representante del municipio Cabimas, Karla Moronta, mientras que el reconocimiento a la Amistad lo recibió la joven oriunda de Almirante Padilla, Shantal Mavares, quien representa a Francisco Javier Pulgar.

La Mejor Sonrisa fue para la candidata del municipio Catatumbo, Nayelis Fuenmayor, y el galardón al Cabello Más Lindo, Gabriela Madueño, lo obtuvo la representante de Guajira. Por su parte, la banda de Belleza Integral fue entregada a la joven que representa al municipio San Francisco, Luismary Avila, destacada por su armonía física, actitud y preparación.

La banda a la Mejor Actitud fue concedida a la participante oriunda de Jesús María Semprún, Yuliana Curiel, mientras que la Mejor Pasarela fue reconocida en la representante de Santa Rita, Gabriela Diaz, por su elegancia y dominio escénico. Finalmente, el título a los Ojos Más Lindos fue para la candidata del municipio Miranda, Yoseynis Toro, quien cautivó al jurado con su mirada expresiva.

Noticia al Día