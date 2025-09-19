Murió el locutor zuliano Hendrik J. Rodríguez

Este viernes 19 de septiembre, falleció el locutor, animador, periodista y moderador radial Hendrik J. Rodríguez, tras enfrentar complicaciones coronarias en los últimos días.

Recientemente, el locutor zuliano, fue sometido a un cateterismo, procedimiento que derivó en la recomendación médica de una operación a corazón abierto, sin embargo, no resistió las últimas horas del tratamiento.

Hendrik J Rodríguez, se destacó como animador oficial en los juegos de las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio "El Grande", así como también en eventos Gaiteros del Zulia y Brillantes del Zulia.

