Murió Ramón Gómez, comisario de Polisur tras una ardua batalla contra el cáncer

La tarde del miércoles 12 de marzo, se dio a conocer el triste fallecimiento del comisario, Ramón Gómez, quien perteneció a las primeras promociones de la Policía Municipal de San Francisco (POLISUR).

Gómez, tenía cáncer de estómago y desafortunadamente, perdió la batalla.

Lee también: Falleció en Lagunillas la concejal Yolimar Morales

"QEPD Ramón Gómez compañero de armas, esfuerzo, sacrificio y valor, saludos a nuestros compañeros que te esperaban al lado de nuestro creador, Sargento Morantes, los Negrete, Chávez, Superman, Maldonado, Bracho y tantos otros", publicó uno de sus más apreciados amigos, Melvin Flores, a través de su cuenta de Facebook.

Noticia al Día