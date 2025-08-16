Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Yosmary Fernández, diputada a la Asamblea Nacional 2020 por el Bloque de la Patria y presidenta del Parlamento Indígena de América-Capítulo Venezuela en 2020, falleció este sábado en el municipio Guajira, parroquia Sinamaica, estado Zulia.

La alcaldesa de Guajira, María Elena Beltrán Castillo, confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresó sus condolencias a familiares, allegados y amigos de la legisladora.

“Una destacada legisladora wayuu que desde muy joven se comprometió con el trabajo socialista y revolucionario para la construcción de la nueva Guajira”, señaló.

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, también lamentó en su cuenta de Instagram la partida física de la diputada y destacó su rol en la defensa de los derechos y la organización del pueblo wayuu.

“Con su ímpetu luchó incansablemente por la reivindicación de los derechos, la organización y las conquistas sociales de la revolución bolivariana”, escribió.

Fernández, reconocida como una lideresa indígena, era considerada una de las voces más representativas del pueblo wayuu dentro del Parlamento.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la causa de su muerte.

Noticia al Día / Con información de El Carabobeño