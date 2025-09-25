Jueves 25 de septiembre de 2025
Muro de Contención en Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero no sufrió daños tras el sismo

La empresa estatal petrolera activó un plan especial de inspección para verificar el estado del muro, como parte de sus protocolos de seguridad ante eventos naturales

Por Andrea Guerrero

Muro de Contención en Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero no sufrió daños tras el sismo
Foto: Agencia
Luego del fuerte movimiento sísmico sentido en todo el eje de la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, se confirmó que el Muro de Contención que protege esta zona no presentó afectaciones estructurales.

Según El Regional del Zulia, la empresa estatal petrolera activó un plan especial de inspección para verificar el estado del muro, como parte de sus protocolos de seguridad ante eventos naturales.

Una comisión técnica conformada por representantes de la División Costa Oriental del Lago (COL), el área de Diques y Drenajes, Seguridad Industrial y Seguridad Integral realizó el recorrido y concluyó que la infraestructura se mantiene estable y sin daños visibles, reportó el periodista Lenin Danieri en X.

Este muro forma parte del Sistema de Protección de la Costa Oriental del Lago, que abarca las localidades de Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero, zonas clave para la actividad petrolera y la seguridad hídrica de la región.

Gobierno despliega a organismos de seguridad tras registrar 10 sismos y 21 réplicas

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Sismos interrumpieron el descanso de los marabinos que habitan en apartamentos

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Zulia

Nacionales

Zulia

Deportes

