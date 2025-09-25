Muro de Contención en Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero no sufrió daños tras el sismo

Luego del fuerte movimiento sísmico sentido en todo el eje de la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, se confirmó que el Muro de Contención que protege esta zona no presentó afectaciones estructurales.

Según El Regional del Zulia, la empresa estatal petrolera activó un plan especial de inspección para verificar el estado del muro, como parte de sus protocolos de seguridad ante eventos naturales.

Una comisión técnica conformada por representantes de la División Costa Oriental del Lago (COL), el área de Diques y Drenajes, Seguridad Industrial y Seguridad Integral realizó el recorrido y concluyó que la infraestructura se mantiene estable y sin daños visibles, reportó el periodista Lenin Danieri en X.

Este muro forma parte del Sistema de Protección de la Costa Oriental del Lago, que abarca las localidades de Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero, zonas clave para la actividad petrolera y la seguridad hídrica de la región.

NOVEDADES TERREMOTO



Muros de contención en la COL no resultaron afectados por los mismos registrados en el #Zulia #Venezuela. Se evidenciaron fallas estructurales en estructuras residenciales, comerciales y en iglesias. Bomberos revisan las averías, algunas de ellas leves. pic.twitter.com/MUvIjii8nO — Lenin Danieri D (@LDanieri) September 25, 2025

Noticia al Día / El Regional del Zulia