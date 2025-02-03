Nelson "El Ayayero" Romero regresó a Maracaibo para cumplir tratamiento en su hogar

Después de haber sido intervenido, el gaitero Nelson Romero, popularmente conocido como ‘El Ayayero’, regresó hoy a Maracaibo, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en Caracas por algunas complicaciones de salud.

La información suministrada por el periodista zuliano ligado al espacio gaitero, Jhosele Saravia, indica que la emergencia que presentó Romero relacionada con una prostatitis fue superada y el tratamiento evaluado por los médicos lo cumplirá el gaitero a partir de hoy desde su casa.

A su vez, dijo que ‘El Ayayero’ se muestra optimista cumpliendo con lo indicado por los médicos, esperando regresar a los escenarios lo antes posible.

Lee también: Unión Europea advierte que responderá con firmeza a posibles aranceles

Noticia al Dia / Jhosele Saravia