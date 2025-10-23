Jueves 23 de octubre de 2025
Economía

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Consumidores y productores resienten el impacto climático

Por Javier Sanchez

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los consumidores de plátano en Maracaibo enfrentan actualmente un fuerte aumento en el precio del rubro. En la mayoría de los establecimientos, el kilo se cotiza en un mínimo de 350 bolívares, mientras que en algunas ventas ambulantes supera los 400 bolívares. El costo más generalizado, dependiendo de la calidad y el tamaño, ronda los 450 bolívares.

Ingenieros agrónomos consultados señalaron que las recientes lluvias en Venezuela son un factor determinante en el encarecimiento. El exceso de humedad favorece la propagación de enfermedades que afectan el cultivo, como el hongo de la sigatoca y el conocido como “moco”, especialmente en las zonas húmedas de producción.

A esto se suma la baja productividad causada por dichas enfermedades y, en algunos casos, el cambio de cultivos por parte de los productores, lo que reduce la oferta.

Si bien las cosechas de plátano se obtienen durante todo el año, la abundancia varía según la época. No obstante, las condiciones climáticas adversas han mermado drásticamente la producción esperada.

Vendedores informales, que ofrecen este rubro esencial en los hogares marabinos, confirman que la situación climática en los sitios de producción ha provocado una disminución del producto en los puntos de venta, impactando directamente en el precio final al consumidor.

Los comerciantes atribuyen el alza a la escasez de producción en las principales regiones plataneras y al incremento en el costo del transporte.

A pesar del alto costo, la demanda parece mantenerse. Luisa Pérez, vendedora en los alrededores del mercado Las Playitas en Maracaibo, comentó a Noticia al Día que ha notado un repunte en el consumo.

“Yo tengo acá como tres meses vendiendo en esta carretilla y recuerdo que, cuando empecé, había muchos vendedores. Al principio me iba bien, después bajaron un poco las ventas, pero ahorita otra vez están subiendo”, aseguró Pérez.

Diez “rebuscos” a 500 Bs y grandes a 900 Bs

De acuerdo con un recorrido realizado hoy por Noticia al Día en el mercado principal de plataneros, en el centro de la ciudad, los comerciantes venden 10 plátanos pequeños por 500 Bs y 10 plátanos grandes por 900 Bs.

Los vendedores atribuyen este aumento al alza del costo del rubro por parte de los distribuidores, quienes habrían pasado de vender una “contada” de 400 plátanos pequeños de 30 a 80 Bs, y los grandes de 40 Bs a 100, lo que los obliga a elevar los precios al consumidor.


Noticia al Día / Fotos: Reyhands Quiroz

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Noticias Relacionadas

Zulia

La mamá de los ‘palos de agua’

Este jueves 23 de octubre, Maracaibo fue sorprendida por un fuerte aguacero en horas de la mañana, que oscureció el…
Al Dia

Más de 60 trabajadores de la Alcaldía limpiaron la plazoleta de la Basílica en preparativos para la Bajada de la Virgen

Más 60 de hombres y mujeres del barrido manual del IMA participaron en el operativo de limpieza

Principal

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Este jueves 23-Oct se esperan precipitaciones variables dispersas e intermitentes en varias zonas del país incluido el Zulia
Al Dia

Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

El ansiado evento esperado por la feligresía zuliana se desarrollará el próximo sábado, 25 de octubre


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025