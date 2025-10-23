Los consumidores de plátano en Maracaibo enfrentan actualmente un fuerte aumento en el precio del rubro. En la mayoría de los establecimientos, el kilo se cotiza en un mínimo de 350 bolívares, mientras que en algunas ventas ambulantes supera los 400 bolívares. El costo más generalizado, dependiendo de la calidad y el tamaño, ronda los 450 bolívares.

Ingenieros agrónomos consultados señalaron que las recientes lluvias en Venezuela son un factor determinante en el encarecimiento. El exceso de humedad favorece la propagación de enfermedades que afectan el cultivo, como el hongo de la sigatoca y el conocido como “moco”, especialmente en las zonas húmedas de producción.

A esto se suma la baja productividad causada por dichas enfermedades y, en algunos casos, el cambio de cultivos por parte de los productores, lo que reduce la oferta.

Si bien las cosechas de plátano se obtienen durante todo el año, la abundancia varía según la época. No obstante, las condiciones climáticas adversas han mermado drásticamente la producción esperada.

Vendedores informales, que ofrecen este rubro esencial en los hogares marabinos, confirman que la situación climática en los sitios de producción ha provocado una disminución del producto en los puntos de venta, impactando directamente en el precio final al consumidor.

Los comerciantes atribuyen el alza a la escasez de producción en las principales regiones plataneras y al incremento en el costo del transporte.

A pesar del alto costo, la demanda parece mantenerse. Luisa Pérez, vendedora en los alrededores del mercado Las Playitas en Maracaibo, comentó a Noticia al Día que ha notado un repunte en el consumo.

“Yo tengo acá como tres meses vendiendo en esta carretilla y recuerdo que, cuando empecé, había muchos vendedores. Al principio me iba bien, después bajaron un poco las ventas, pero ahorita otra vez están subiendo”, aseguró Pérez.

Diez “rebuscos” a 500 Bs y grandes a 900 Bs

De acuerdo con un recorrido realizado hoy por Noticia al Día en el mercado principal de plataneros, en el centro de la ciudad, los comerciantes venden 10 plátanos pequeños por 500 Bs y 10 plátanos grandes por 900 Bs.

Los vendedores atribuyen este aumento al alza del costo del rubro por parte de los distribuidores, quienes habrían pasado de vender una “contada” de 400 plátanos pequeños de 30 a 80 Bs, y los grandes de 40 Bs a 100, lo que los obliga a elevar los precios al consumidor.





Noticia al Día / Fotos: Reyhands Quiroz