Niña de 10 años requiere cirugía raquídea especializada para mejorar su calidad de vida

La paciente Dabianis Ríos, una niña escolar de 10 años de edad, fue evaluada médicamente en la Hogar Clínica San Rafael, donde se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica raquídea especializada para atender una condición compleja de salud.

Según el informe emitido por el Dr. César Covarrubia, especialista en Traumatología, Ortopedia y Cirugía de Columna, la paciente presenta un cuadro de mielomeningocele lumbar alto, acompañado de hiperlordosis severa de columna entre T7 y S1, con una curvatura de 90 grados. Esta condición se asocia a trastornos motores en los miembros inferiores, incluyendo paraparesia bilateral, ausencia de reflejos osteotendinosos, deformidad en valgo del pie izquierdo y retracción en equino del pie derecho. A pesar de estas limitaciones, la paciente mantiene control de esfínteres urinario y fecal.

El procedimiento recomendado consiste en una cirugía raquídea con instrumentación desde L7 hasta el sacro, bajo la técnica Doon + Dtt. Para su ejecución se requiere:

20 tornillos pediculares

2 barras

Injerto óseo integrador (20 cc)

Monitoreo transoperatorio

1 día en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

5 días de hospitalización en sala

La constancia médica fue emitida en Maracaibo el 15 de agosto de 2025, a solicitud de la parte interesada, con el objetivo de respaldar el proceso de atención y gestión de recursos para la intervención quirúrgica.

Este caso refleja la importancia de contar con infraestructura médica especializada y el compromiso de los profesionales de salud en brindar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de pacientes pediátricos con condiciones complejas.

Noticia al Día