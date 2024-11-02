Niños Cantores del Zulia celebrarán con La Chinita su cincuentenario

Por Alexis Ramón Blanco

Cantándole a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, La Chinita, durante la solemne Eucaristía de su Día de Gracia, el próximo lunes 18, a las cinco de la tarde, el Instituto Arquidiócesano Niños Cantores iniciará su propia celebración, la de su primer medio siglo como institución fundamental de la nueva educación en este lar bendecido por sus voces.

Fue el 18 de noviembre del año 1975, en el despacho del Arzobispo de Maracaibo, Mons. Dr. Domingo Roa Pérez, donde se firmó el acta constitutiva del “Instituto Niños Cantores del Zulia”. Capitaneado por su fundador, Monseñor Gustavo Ocando Yamarte (+), pronto el Instituto se convertiría en una referencia religiosa, pedagógica, artística y cultural de la región, convirtiéndose en el proyecto de educación integral más grande en toda nuestra geografía; un proyecto que desembocaría en la idea de educar al hombre nuevo venezolano. Medio siglo de desarrollo que ha de enorgullecer a toda la grey zuliana y su gentilicio.

Dios ilumina la mirada del padre Richard Colmenares cuando habla de su ministerio: “Todo lo que viene será siempre mucho mejor que el pasado… El presente nos guiará hacia la Luz… Escríbelo”. Esa declaración la formularía durante el pasado año, cuando organizó una talentosa embajada de muchachos formados en la institución que él dirige, los Niños Cantores del Zulia, la cual participó en el Congreso Mundial de Pueri Cantores.

Hablamos aquí de una organización que tiene su sede en Francia y que reúne coros infantiles y juveniles con más de 15,000 miembros, procedentes de 25 federaciones nacionales y con presencia en más de 66 países del mundo, que educa a niños y promueve la paz en el mundo.

El presbítero doctor Colmenares precisaba, en ese sentido: “Cada 4 años, niñas y niños se reúnen en diferentes ciudades del mundo para cantar por la paz, alabar al Señor y divertirse haciendo música juntos”. En Roma se realizó, del 28 de diciembre de 2023 al primero de enero de este año glorioso para el Instituto, cuyo Teatro ha sido integralmente recuperado para beneficio directo de más de 500 niños de las zonas más vulnerables del oeste de Maracaibo, junto con sus familias. Arte, cultura y religión al servicio de nuestro pueblo. Esto aparece contemplado en los preceptos constitutivos:

“Somos una Institución de la Iglesia Católica del Estado Zulia con proyección regional, nacional e internacional, integrada por un recurso humano especializado y comprometido en la formación integral de los niños y adolescentes de escasos recursos económicos con cualidades artísticas-musicales, a través de la interacción del Proyecto Educativo Nacional con la Filosofía Institucional, sustentándonos en las virtudes teologales (Fe, Esperanza y Amor) y en el Pensamiento Bolivariano, para brindar oportunidades superiores que permitan formar los líderes del tercer milenio…”.

