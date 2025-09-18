Niveles de gobierno instalan Estado Mayor Constructivo para zona afectada por explosión en San Francisco

Para la atención de los habitantes y la zona afectada por la explosión del almacén de juegos pirotécnicos ocurrida la pasada semana en el municipio San Francisco, los niveles de Gobierno Bolivariano conformaron este miércoles 17 de septiembre el Estado Mayor Constructivo.

Desde la sede del Comando del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, GD Raúl Paredes, junto al gobernador Luis Caldera y el alcalde de San Francisco, Héctor Soto, anunció la instalación de este Estado Mayor.

Foto: Cortesía

Dio a conocer que ya organizado el Estado Mayor y con los equipos que se encuentran en el sitio, podrían comenzar a ejecutarse trabajos a partir del próximo lunes.

El gobernador Caldera destacó que integrarán el equipo el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de San Francisco, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular representado en las comunas. En la coordinación estará al frente el general Audi Delgado y la sede es el Cuerpo de Bomberos de San Francisco.

Foto: Cortesía

“Aquí está el Gobierno Bolivariano en la segunda fase, la primera fase se atendió con éxito”, expresó el mandatario zuliano, quien desglosó las tareas que tiene el Estado Mayor Constructivo.

Destacó que las tres principales acciones expuestas por el ministro Paredes son la construcción de viviendas, la segunda la reconstrucción y la tercera la autoconstrucción, esta última propuesta por los mismos afectados.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera detalló otros cinco aspectos a ser abordados, por la cartera ministerial, Gobierno regional y Alcaldía, como lo son la restitución de servicios básicos, ya que se vieron afectados transformadores, líneas el sistema de gas, agua potable, recolección de los desechos sólidos.

Otra línea es la restitución de los enseres fundamentales, que permita que las personas puedan regresar y encuentren algunos enseres, cama y cocina; así como solventarles combo de alimentación.

“Una sexta línea es la que tiene que ver con la inspección de la zona industrial para que no tengamos otro evento. Tenemos que tener este aprendizaje en un plan de aseguramiento en la zona industrial”, enfatizó.

Sumó como octavo punto la dotación y equipamiento del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, que será planteado al vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro de Interior, Justicia y Paz, Cap. Diosdado Cabello y, como último el reasfaltado y trabajo en los colectores entre el distribuidor La Chinita y el acceso a Mercamara.

Foto: Cortesía

“Este es un trabajo largo, pero estarán equipos permanentes dedicándose a estas nueve líneas de acción”, puntualizó el gobernador.

Noticia al Día/Nota de prensa