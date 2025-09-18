Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

Niveles de gobierno instalan Estado Mayor Constructivo para zona afectada por explosión en San Francisco

Los equipos que se encuentran en el sitio, podrían comenzar a ejecutarse trabajos a partir del próximo lunes

Por María Briceño

Niveles de gobierno instalan Estado Mayor Constructivo para zona afectada por explosión en San Francisco
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Para la atención de los habitantes y la zona afectada por la explosión del almacén de juegos pirotécnicos ocurrida la pasada semana en el municipio San Francisco, los niveles de Gobierno Bolivariano conformaron este miércoles 17 de septiembre el Estado Mayor Constructivo.

Desde la sede del Comando del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, GD Raúl Paredes, junto al gobernador Luis Caldera y el alcalde de San Francisco, Héctor Soto, anunció la instalación de este Estado Mayor.

Foto: Cortesía

Dio a conocer que ya organizado el Estado Mayor y con los equipos que se encuentran en el sitio, podrían comenzar a ejecutarse trabajos a partir del próximo lunes.

El gobernador Caldera destacó que integrarán el equipo el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de San Francisco, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular representado en las comunas. En la coordinación estará al frente el general Audi Delgado y la sede es el Cuerpo de Bomberos de San Francisco.

Foto: Cortesía

“Aquí está el Gobierno Bolivariano en la segunda fase, la primera fase se atendió con éxito”, expresó el mandatario zuliano, quien desglosó las tareas que tiene el Estado Mayor Constructivo.

Destacó que las tres principales acciones expuestas por el ministro Paredes son la construcción de viviendas, la segunda la reconstrucción y la tercera la autoconstrucción, esta última propuesta por los mismos afectados.

Foto: Cortesía

El gobernador Caldera detalló otros cinco aspectos a ser abordados, por la cartera ministerial, Gobierno regional y Alcaldía, como lo son la restitución de servicios básicos, ya que se vieron afectados transformadores, líneas el sistema de gas, agua potable, recolección de los desechos sólidos.

Otra línea es la restitución de los enseres fundamentales, que permita que las personas puedan regresar y encuentren algunos enseres, cama y cocina; así como solventarles combo de alimentación.

“Una sexta línea es la que tiene que ver con la inspección de la zona industrial para que no tengamos otro evento. Tenemos que tener este aprendizaje en un plan de aseguramiento en la zona industrial”, enfatizó.

Sumó como octavo punto la dotación y equipamiento del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, que será planteado al vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz y ministro de Interior, Justicia y Paz, Cap. Diosdado Cabello y, como último el reasfaltado y trabajo en los colectores entre el distribuidor La Chinita y el acceso a Mercamara.

Foto: Cortesía

“Este es un trabajo largo, pero estarán equipos permanentes dedicándose a estas nueve líneas de acción”, puntualizó el gobernador.

Lee también: Reportan fuerte explosión en Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

Sundde inicia operativos en librerías y tiendas de uniformes del país

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

Noticias Relacionadas

Zulia

Niveles de gobierno instalan Estado Mayor Constructivo para zona afectada por explosión en San Francisco

Los equipos que se encuentran en el sitio, podrían comenzar a ejecutarse trabajos a partir del próximo lunes
Entretenimiento

Todos los detalles de la edición 74ª del Miss Universo 2025

Esta vez el certamen contará con la participación de un centenar de personas

Deportes

La venezolana Jimena Domínguez se corona en el Sudamericano de Gimnasia Rítmica

Con solo 15 años de edad, Domínguez brilló con cinco medallas en la categoría Senior
Zulia

Potazo Chiquinquireño será el próximo 26 y 27 de septiembre

Durante los próximos se informarán los puntos de la ciudad de recolección


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025