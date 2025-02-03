"No hay otra salida, atrás deben quedar las consignas y políticas fracasadas": Gobernador Manuel Rosales

Por María García

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, presentó este lunes 3 de febrero su Informe de Gestión y Cuenta del Ejercicio Fiscal 2024 ante el Consejo Legislativo del estado. Durante su intervención, enfatizó la necesidad de dejar atrás las políticas fallidas y trabajar por un Zulia con más oportunidades y progreso.

"Como digo yo, han sido pura labia, sin ningún plan, solo consignas que se las ha llevado el viento. El Zulia grande, el Zulia democrático no se rinde, y tenemos que empezar de nuevo, por nuestras historias, por nuestras raíces, por nuestros antepasados, para que el Zulia siga brillando en el escenario nacional", expresó Rosales.

En la presentación de su Memoria y Cuenta correspondiente al año 2024, Rosales detalló los avances alcanzados, así como los retos y desafíos que ha enfrentado durante su gestión.

En cuanto a la inversión social, destacó los programas y proyectos en salud, educación, alimentación y vivienda. Asimismo, resaltó las obras de rehabilitación y construcción de vías, así como la dotación y modernización de áreas hospitalarias y escuelas.

También indicó que el sector productivo de la región ha sido impulsado para continuar con el desarrollo económico del estado.

Por último, afirmó que, en el área de seguridad, se ha profesionalizado a los funcionarios, logrando disminuir los delitos en un 30%, lo que ubica a la policía del estado en el segundo lugar en comparación con el resto de los cuerpos de seguridad del país.

