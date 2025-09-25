"No he pegao un ojo" la frase más popular en Maracaibo hoy

Hubo quienes no sintieron el primer temblor de la 6 de la tarde porque estaban entretenidos, porque andaban en carros o motos, pero, el de las 11 de la noche los agarró en la cama y ahí si fue verdad que le vieron los colmillos a la bestia.

Fue una vaina fuerte, las camas se sacudieron como si fuera una escena de El Exorcista, crujieron las ventanas, las puertas, se rompieron los vidrios, los techos hicieron cualquier cantidad de ruidos, de lamentos, los tanques de agua se sacudieron, derramándose como si fuesen vasos agitados en las manos de un gigante.

A partir de ese momento se clavó un susto, un vacío en "la boca del estómago", temblor, angustia, pánico. El temor invadió a quienes viven en casas, más que todo quienes habitan casas viejas, aquellos residenciados en edificios altos, pisos 10,11, 15 vieron moverse los muebles y las lámparas, las personas se echaron a la calle a esperar el tiempo que siempre se estima para las réplicas, caras de asombro, hasta los "machos machotes" no podían esconder el miedo mientras extinguían los cigarrillos en sus manos.

Unos fueron a los templos, otros a los bares que se llenaron de asustados clientes, quienes rodaron "la vaina" con unas friitas.

Si pasa algo que me agarre feliz, dijo, Alfredo Fernández en "El llanero" de Valle Fríos.

Y después de ese, vinieron los otros, otra vez pa´ la calle.

Temprano en la mañana fuimos por un café para calibrar los rostros de los maracuchos a esa hora, a eso de 8 y pico.

Epale, Ramón cómo estáis, ¿cómo pasaste la noche?

No he pegao un ojo, mijo fue la respuesta mas escuchada hoy, al menos en ese sitio.

JC