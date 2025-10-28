Dos hermanos inválidos, en cama, totalmente indefensos, en un rancho que una vez tuvo techo porque los fuertes vientos y la lluvia se encargaron de derrumbarlos, solo han recibido ayuda de sus vecinos y viven en condiciones infrahumana, de la caridad que le ofrecen en un barrio del sector El Milagro.

Hasta la redacción llegó una solicitud de ayuda, por parte de un grupo de vecinos que mostró las condiciones en que viven dos hermanos, un señor de 35 años totalmente inmóvil y una de 45 con carcinoma que viven en las peores condiciones, sin contar muchas veces sin alimentos, ni medicinas y lo peor de todo, han tenido que arrumar hacia una esquina las pequeñas camas que recién les donaron , ya que el techo se desplomó y literalmente nadan entre aguas negras y blancas.

Noticia al Día publicó el pasado 10 de septiembre la denuncia de Magaly Sánchez, una madre de 70 años que se niega a quedar en cama a pesar de su diabetes y demás dolencias y cada día se enfrenta a una realidad desgarradora que arrasa con su espíritu al tener que cuidar a sus hijos en esta condiciones.

La madre de Evis José Hernández Sánchez CI:13 007614 y Yelitza Hernández Sánchez CI:12216355 que habitan en un lugar donde las paredes, desgastadas y húmedas, cuentan historias de dolor y resistencia, mostró a los reporteros el estado de su vivienda. Las lluvias han hecho del techo un laberinto de alambres y cada gota que cae es un recordatorio de la tormenta que vive su familia

En estos momentos se encuentran viviendo en unos cuartos prestados por un vecino ubicados en la parte frontal de la casa. Mientras intentan resolver su situación, estos espacios se han vuelto un refugio temporal, y fuerte vientos levantaron el techo y se lo llevaron.

Evis y Yelitza, cargan con el peso de una enfermedad genética, miopatía mitocondrial, que ha limitado sus vidas desde la juventud. Evis, diagnosticado con cáncer de colon hace seis meses, ha desafiado todas las expectativas médicas. A sus 51 años, su grito de dolor resuena en cada rincón de su habitación, donde la angustia se mezcla con la incertidumbre. Yelitza, su hija mayor, a pesar de que los médicos le dijeron que no llegaría a los 20, hoy tiene 53 años, pero su vida es un constante desafío, un camino lleno de limitaciones y sufrimientos.

Magaly pide ayuda por comida, pañales, atención médica, medicinas, la reparación del techo de su hogar. Ella estaría dispuesta a vivir con las paredes agrietadas si al menos tuviera un techo estable donde refugiarse junto a sus hijos en estos tiempos de lluvia. Para cualquier información comuníquese con Yeneth 04246879941.- Yari 04246005284. Av 2 El Milagro calle75 parroquia Olegario Villalobos entrando por los Pastelitos La Gran Esquina.

Noticia al Día/ Fotos: NAD