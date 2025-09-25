Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Una secuencia de 11 sismos sacudió la ciudad de Maracaibo y sus alrededores durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 25 de septiembre, según reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Según informes oficiales, la actividad sísmica comenzó pasadas las 10:00 p.m. del miércoles 24 y se extendió hasta las primeras horas del jueves 25, con magnitudes que oscilaron entre 2.5 y 4.3, y profundidades superficiales que intensificaron la percepción de los movimientos en zonas urbanas.

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago. Este sismo fue ampliamente sentido en Maracaibo, Lagunillas, Cabimas y otras localidades cercanas.

La sucesión de temblores generó momentos de alarma entre la población, especialmente en centros hospitalarios como el Universitario de Maracaibo, El Venado y el Dr. Luis Razzetti de Baralt, donde se realizaron evacuaciones preventivas por seguridad estructural y protección de los pacientes.

Las autoridades locales y regionales activaron protocolos de monitoreo y atención, mientras FUNVISIS reiteró que, aunque los sismos fueron sentidos con intensidad, no se reportan daños graves ni víctimas hasta el momento.

La ciudadanía permanece alerta ante posibles réplicas, y se recomienda seguir las indicaciones de los organismos de protección civil y consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información confiable.

