Nora Bracho: "Tenemos el 100% de los testigos para defender el voto el 25M"

Un Nuevo Tiempo (UNT) Zulia cuenta con el 100% de los testigos electorales que defenderán el voto en las elecciones regionales y parlamentarias previstas para el próximo 25 de mayo, así lo afirmó Nora Bracho, candidata a la Asamblea Nacional por el Zulia (AN) y presidenta de la tolda azul en la región.

Durante la rueda de prensa, donde se oficializó el respaldo de las mujeres del Zulia a la candidatura de Manuel Rosales, la presidenta de Un Nuevo Tiempo en el Zulia reiteró el compromiso de su partido con la defensa de la democracia y el bienestar de los zulianos.

En el acto estuvieron presentes Ezio Angelini, presidente del Voluntariado Unidos por el Zulia; Eveling Trejo de Rosales, primera dama del estado; Vanesa Linares, primera dama de Maracaibo; Carolina Gámez, coordinadora femenina del voluntariado Unidos por el Zulia; y Jasla Marino, joven emprendedora graduada en las becas JEL, acompañados de un nutrido grupo de mujeres, quienes expresaron su irrestricto respaldo a la reelección del gobernador Manuel Rosales.

"Desde Un Nuevo Tiempo, junto a nuestros partidos aliados, decidimos dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de participar activamente en estas elecciones. No nos quedamos en nuestras casas. Sabemos que el camino es difícil, pero no podemos renunciar a nuestro derecho al voto", expresó Bracho.

La también candidata opositora a la Asamblea Nacional por las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio hizo un llamado enfático a la participación ciudadana, argumentando que "la abstención no ha sido ni será la vía para lograr los cambios que anhelamos”.

Bracho resaltó que estamos atravesando una lucha democrática que define cómo vemos nuestro futuro en los años próximos, y que nos ayudará a seguir construyendo el estado de oportunidades, transformación y progreso que queremos y que hemos conquistado de la mano de Manuel Rosales.

Noticia al Día / Nota de prensa